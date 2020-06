Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann randaliert im Verbrauchermarkt

Landkreis Osterholz (ots)

Grasberg. In einem Verbrauchermarkt an der Wörpedorfer Straße musste am Mittwochvormittag ein 25-jähriger Mann von Mitarbeitern des Marktes zu Boden gebracht werden. Der junge Mann war gegen 9:30 Uhr zunächst von Angestellten des Marktes angesprochen worden, da er keine Maske trug. Anstatt jedoch entweder eine Maske aufzusetzen oder den Markt zu verlassen pöbelte der Mann herum und warf Waren aus einem Regal. Danach kam es zum Gerangel, bei dem die Mitarbeiter sowie ein bislang unbekannter Kunde den Störenfried zu Boden brachten und ihn hier bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielten. Die herbeigeeilten Beamten trugen den 25-Jährigen letztlich gefesselt aus dem Markt und setzten ihn in einen Streifenwagen. Dabei leistete er keinen Widerstand. Bei dem Gerangel im Markt erlitten zwei Mitarbeiter leichte Verletzungen, die Polizeistation Grasberg hat daher ein Strafverfahren gegen den 25-Jährigen eingeleitet. Die Beamten bitten den unbekannten, hilfsbereiten Zeugen sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls um telefonische Kontaktaufnahme (Telefon 04208/1222). Nachdem der 25-Jährige zunächst zum Polizeikommissariat Osterholz gebracht wurde, wurde er anschließend in eine psychiatrische Klinik gefahren.

