Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto kippt auf Seite

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Auf der Straße Linnenbäk (K18) kam es am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Ford-Fahrer wollte mit seinem Auto die K18 von der Straße Gerkenhof kommend in Richtung Schafwinkel überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts aus Richtung Sehlingen herannahenden 33-jährigen VW-Fahrerin, bei der ein 4-jähriger Junge auf der Rückbank ihres Autos saß. Es kam schließlich zum Frontalzusammenstoß gegen die Beifahrerseite des Fords, woraufhin dieser auf die Seite kippte. Beide Autofahrer sowie das Kleinkind wurden zur Beobachtung mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

