Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufmerksame Bürgerin bemerkt Brand neben Wohnhaus

Rostock (ots)

Einer Passantin ist in den Mittagstunden des 23.11.2019 ein Feuer neben einem Einfamilienhaus in Steinfeld (Landkreis Rostock) aufgefallen. Sie informierte sofort die Feuerwehr über den Notruf 112. Daraufhin kamen die Feuerwehren aus Brodertorf, Thulendorf, Poppendorf, Klein Kussewitz und Roggentin zum Einsatz. Diese konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern. Trotzdem entstand erheblicher Sachschaden. So ist unter anderem ein Carport und ein darunter abgestellter PKW komplett ausgebrannt. Auch die Hausfassade wurde durch das Feuer beschädigt, sodass der vorläufige Gesamtschaden auf ca. 95000 EUR geschätzt wird. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt und das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Der Brandort wurde zunächst durch die Kriminalpolizei untersucht. Die Ursache der Brandentstehung ist zurzeit noch unklar, daher wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Im Auftrag Torsten Bühner Polizeihauptkommissar/ Schichtführer

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell