POL-VER: Mann greift Frau im Magic Park an

Verden. Am Sonntagmittag griff ein 50-jähriger Mann im Magic Park eine Angestellte des Freizeitparks an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Verden erfolgte der Übergriff auf die 44-jährige Frau, bei der es sich um die getrenntlebende Ehepartnerin des Angreifers handelt, offenbar gezielt. Er schubste sie kurz nach 12 Uhr hinter einer Pizzabude abseits der übrigen Besucher des Freizeitparks zu Boden und wirkte mehrfach mit einem Schraubenzieher auf die Angestellte ein. Als die Frau sich wehrte und um Hilfe rief, lief der Angreifer zunächst davon. Couragierte Parkbesucher wurden auf die Situation aufmerksam und stoppten den Mann daraufhin, hielten ihn fest und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich weitere Helfer zudem um die körperlich leicht verletzte Frau. Die 44-Jährige erlitt durch den Angriff nur oberflächliche Verletzungen. Sie wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt, ein Transport in eine Klinik war jedoch nicht erforderlich. Das Motiv für die Tat ist derzeit unklar, der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat Ermittlungen aufgenommen. Der 50-Jährige Mann wurde noch am Sonntagnachmittag in eine psychiatrische Klinik gebracht.

