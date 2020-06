Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen (24.06.2020) in eine Gaststätte an der Friedenaustraße eingebrochen und hat mutmaßlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage die Flucht ergriffen. Ein Zeuge hörte gegen 01.50 Uhr die Alarmanlage einer Gaststätte und sah kurz darauf den Tatverdächtigen davonrennen. Der Einbrecher stieg in einen dunklen Fiat Punto mit defektem rechten Rücklicht und fuhr davon. Der Zeuge beschrieb ihn als zirka 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Der Täter hatte zuvor offenbar den Rollladen und ein Fenster der Gaststätte aufgehebelt. Ob er etwas stahl, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

