Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer gefährdet - Geschädigte und Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 36 Jahre alter Autofahrer hat am Montag (22.06.2020) in der Jahnstraße mutmaßlich unter Drogeneinfluss zwei unbekannte Fahrradfahrer gefährdet. Der 36-Jährige fiel gegen 18.45 Uhr aufgrund seiner unsicheren und riskanten Fahrweise mehreren Zeugen auf, die die Polizei alarmierten. Unter anderem soll der Tatverdächtige mit seinem weißen VW Golf auf der Kreuzung Jahnstraße/ Königsträßle aus Richtung Degerloch kommend an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein und anschließend das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben. Dabei gefährdete er zwei Fahrradfahrer, die in diesem Moment die Straße überquerten. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug wenig später an der Kirchheimer Straße. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, da er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Zeugen und Geschädigte, insbesondere die beiden Fahrradfahrer, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

