Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmittag (23.06.2020) an der Ludwigsburger Straße ein Auto aufgebrochen und daraus eine Geldbörse gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 11.40 Uhr und 12.50 Uhr mit einem Hammer die Seitenscheibe des geparkten VW ein, griffen mutmaßlich in das Fahrzeuginnere und entriegelten die Tür. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug und stahlen ein Portemonnaie. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

