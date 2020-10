Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto beschädigt und abgehauen (07.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Mittwoch im Zeitraum von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Waldstraße ereignet hat. Ein Unbekannter beschädigte eine geparkte Mercedes A-Klasse am linken Außenspiegel. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ermitteln, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen VW Golf 4, Baujahr 1997 bis 2003, handelt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell