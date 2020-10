Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug (06.10.2020)

Dietingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es im Bereich Dietingen zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Kleinbusses befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Irslingen in Fahrtrichtung Talhausen, als er gegen 16:00 Uhr auf nassem Belag von der Fahrbahn abkam. Der Kleinbus rutschte ca. zwei Meter die Böschung hinunter und blieb in dieser hängen.

Am Kleinbus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Verletzt wurde glückicherweise niemand.

