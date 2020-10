Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Graffiti-Sprayer unterwegs (04.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu zwei Sachbeschädigungen, die Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 2. Oktober bis Sonntag, 4. Oktober, an einem Gebäude in der Rosengasse verübten. Unbekannte sprayten zuerst in der Nacht von Freitag auf Samstag den roten Schriftzug "SCF" auf eine Hauswand. Vermutlich andere Personen übersprühten diesen Schriftzug in der Folgenacht mit blauer Farbe. An der Fassade des Hauses entstand so Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro. Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell