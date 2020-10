Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall mit Sachschaden (07.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es heute früh gegen 7 Uhr an der Einmündung Hubertshofenerstraße / Hauptstraße. Ein 33-jähriger Renault Megane-Fahrer bog von der Hubertshofenerstraße auf die Hauptstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines 61-Jährigen, der mit einem VW Tiguan auf der Hauptstraße Orts auswärts unterwegs war. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am VW ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

