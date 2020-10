Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Angebranntes Essen löst Alarm aus (07.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Einsatz in der Walter-Rathenau-Straße mussten heute Mittag gegen 12 Uhr Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte Brandgeruch wahrgenommen und vorsorglich den Notruf gewählt. Zeitgleich löste in einer Wohnung auch ein Brandmelder Alarm aus. Wie sich herausstellte, war in der Wohnung lediglich ein Mittagessen angebrannt, so dass die Rettungskräfte unverrichteter Dinge wieder zurückfahren konnten.

