Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall (07.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es heute früh gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Pfaffenweiler und Herzogenweiler. Ein 53-jähriger Volvo-Fahrer fuhr in Richtung Herzogenweiler und überholte bei übersichtlichem Straßenverlauf mehrere langsamere Autos, darunter auch einen 36-Jähringen in einem Ford S-Max. Als der Volvo auf gleicher Höhe des Ford war, scherte dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen aus, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell