Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen Motorroller- Zeugen gesucht. (02.10.-04.10.2020)

Rottweil (ots)

Unbekannte Personen beschädigten am vergangenen Wochenende in Rottweil im Bereich Neckartal einen Motorroller und ein Motorrad. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von fast 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 entgegen.

