Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Café; Bad Fallingbostel: Technischer Defekt löst Brand aus; Soltau: Unfall mit Motorradfahrern; Bispingen: Mit Rennrad gestürzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.07.2020 Nr. 1

12.07 / Einbruch in Café

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Sonntag traten Unbekannte ein Fenster eines Cafés an der Düshorner Straße ein, gelangten in das Objekt und durchsuchten diverse Schubladen im Gaststättenbereich. Offensichtlich ohne etwas zu entwenden, wurde der Tatort wieder verlassen. Der Schaden am Fenster wird auf rund 400 Euro geschätzt.

12.07 / Technischer Defekt löst Brand aus

Bad Fallingbostel: Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagmittag, gegen 13.20 Uhr in einem Waschraum eines Wohnblocks im Ankunftszentrum ein Wäschetrockner in Brand. Nach Auslösen des Brandalarms wurde das Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Fünf Bewohner kamen mit Atemwegsreizungen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Alle 68 Bewohner wurden in einem anderen Gebäude untergebracht. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

12.07 / Unfall mit Motorradfahrern

Soltau: An einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Celler Straße in Soltau waren drei Motorradfahrer beteiligt, von denen sich zwei leicht verletzten. Eine 23jährige Autofahrerin hatte die Fahrspur der Biker geschnitten, sodass diese zum Bremsen gezwungen wurden und dabei aufeinander fuhren. Einer der Beteiligten stürzte, ein anderer verletzte sich bei Absteigen, als er Hilfe leisten wollte.

12.07 / Mit Rennrad gestürzt

Bispingen: Ein 41jähriger Rennradfahrer verletzte sich am Sonntagnachmittag, gegen 14.55 Uhr auf der K 4 schwer, als er mit der schalen Bereifung in eine Bahnschiene geriet und stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

12.07 / Unfall: Motorradfahrerin gegen Wildschwein

Ostenholz: Eine 48jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr die K 149 (Esseler Damm), als eine Wildschweinrotte die Fahrbahn kreuzte. Sie prallte mit einer Wildsau zusammen, stürze und wurde dabei leicht verletzt. Das Tier verendete am Unfallort. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

