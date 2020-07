Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Ladendiebe gestellt 2. Soltau, Farbschmierereien 3. Walsrode (Benzen), Corona-Party

PI Heidekreis (ots)

1. 11.07.2020, Ladendiebe festgenommen

Soltau: Zwei Ladendiebe wurde am Samstag, gegen 16.00 Uhr im Euronics-Markt in Soltau dabei beobachtet, wie sie ein hochwertiges Iphone 11 einsteckten und den Elektromarkt anschließend verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Im Rahmen der Nahbereichsfandung konnten die Flüchtigen mit ihrem Pkw festgestellt werden. Eine Durchsicht des Fahrzeuges führte zum Auffinden weiteren Diebesgutes. Da der Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies und ein anschließender Drogenschnelltest positiv ausfiel, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

2. 10./11.07.2020, diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti

Soltau: In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Sprayer entlang der Harburger Straße in Soltau mehrere Gebäude, Verkehrszeichen und andere Objekte beschmiert. Bei den Schmierereien konnten wiederholt sogenannte "Tags" wie "GZZY614" und "KUSH" festgestellt werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Heidekreis unter der Telefonnummer 05191-93800 in Verbindung zu setzen.

3. 11.07.2020, Auflösung einer "Corona-Party" führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Walsrode, OT Benzen: Am 11.07.2020, gegen 22.30 Uhr, wird die Polizei auf eine "Corona - Party" unter einer Autobahnbrücke im Walsroder Ortsteil Benzen aufmerksam gemacht. Als die Beamten vor Ort eintreffen, flüchtet der Großteil der ca. 40 Partygäste in die umliegenden Wälder. Ca. 10 Personen, darunter der 18 - jährige Veranstalter, können noch vor Ort angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen vor Ort werden bei dem Veranstalter Betäubungsmittel, hier u.a. Marihuana und Amphetamine, aufgefunden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Veranstalters werden weitere Betäubungsmittel sowie Utensilien zur Abgabe von Betäubungsmitteln aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen ihn eingeleitet. Zudem erwartet den nunmehr Beschuldigten sowie die weiteren Teilnehmer, der nicht genehmigten Veranstaltung, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell