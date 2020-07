Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Rüttler auf unbekannte Weise gestohlen; Rethem: Automaten gestohlen; Bad Fallingbostel: Einbrecher unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.07.2020 Nr. 1

07.07 / Rüttler auf unbekannte Weise gestohlen

Lindwedel: Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 10.45 Uhr von einer Baustelle an der Straße Kräutergarten auf unbekannte Weise einen rund 550 Kilogramm schweren Rüttler. Der Wert der Baumaschine wird auf etwa 9.500 Euro beziffert. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

09.07 / Automaten gestohlen

Rethem: Insgesamt vier Süßigkeitenautomaten im Wert von etwa 420 Euro entwendeten Unbekannte im Juni in Rethem. Die Automaten waren an der Langen Straße, neben der Volksbank angebracht.

08.07 / Einbrecher unterwegs

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch interessierten sich Einbrecher gleich für zwei Objekte an der Gustaf.de-Laval-Straße. Während ihnen durch Einschlagen einer Fensterscheibe der Einstieg in eine Firma gelang, scheiterten sie bei dem anderen an der hölzernen Eingangstür. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

08.07 / Waldboden brennt

Neuenkirchen: Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen sind vermutlich der Grund für einen kleinen Brand des torfartigen Waldbodens an der Falshorner Straße am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr. Die Brandfläche betrug etwa vier Quadratmeter und wurde von einem Zeugen gelöscht.

08.07 / Zusammenstoß zwischen Pkw und Zug

Harmelingen: Am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang auf einem Privatgelände in Soltau/Harmelingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Güterzug. Der 56jährige Pkw-Fahrer übersah beim Herantasten an das Gleisbett aufgrund der hohen Böschung den herannahenden Zug, wurde an der Fahrzeugfront erfasst und zur Seite an einen Baum geschleudert. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden, am Zug Lackschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

09.07 / Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Munster: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 01.07.2020, gegen 12.00 Uhr auf der Wilhelm-Bockelmann-Straße in Munster eieignete. Ein Zweiradfahrer fuhr in Richtung Heinrich-Peters-Platz, als auf Höhe der Spielothek ein Pkw aus einer Parklücke fuhr. Der Fahrer des Rollers musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der Pkw, möglicherweise ein Fahrzeug der Marke Skoda, wurde von einer Frau mit langen, schwarzen Haaren gefahren, entfernte sich vom Unfallort. Am Roller entstand Sachschaden. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Munster unter 05192/9600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell