Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Polizist angegriffen; Schwarmstedt: Portmonee aus Hosentasche gestohlen; Soltau: Dieb auf Grundstück überrascht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.07.2020 Nr. 1

07.07 / Polizist angegriffen

Schwarmstedt: Nach einer "Schwarzfahrt" mit dem Erixx überprüften Polizeibeamte am Dienstag, gegen 17.40 Uhr einen 41jährigen Walsroder auf dem Schwarmstedter Bahnhof. Trotz Aufforderung es zu unterlassen, unterschritt der Mann die Distanz zu den Beamten, ging mit erhobenen Händen und schreiend auf einen der Polizisten zu und trat ihm kurz darauf gegen das Bein. Der Mann wurde zu Boden gebracht, fixiert und der Dienststelle zugeführt. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, ließen die Beamten nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnehmen. Während der gesamten Dauer der Maßnahmen beleidigte er die Gesetzeshüter durchgehend auf sexueller Basis. Gegen den Walsroder wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

07.07 / Portmonee aus Hosentasche gestohlen

Schwarmstedt: Einem 77jährigen Schwarmstedter ist am Dienstag, gegen 17.30 Uhr beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Celler Straße das Portmonee aus der Hosentasche gestohlen worden. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Ausweise, eine Kreditkarte und ein Fahrzeugschein.

07.07 / Dieb auf Grundstück überrascht

Soltau: Ein Dieb wurde am Dienstagmorgen, gegen 08.15 Uhr dabei überrascht, als er aus einem Garten am Böningweg Akku-Werkzeuge entwendete. Der Täter flüchtete in Richtung Krankenhaus unter Mitnahme eines Bohrschraubers, einer Stichsäge und eines Ladegerätes im Gesamtwert von rund 300 Euro. Täterbeschreibung: männlich, etwa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank. Ein Mann in einem Auto hatte die Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

