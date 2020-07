Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Leichtkraftrad entwendet; Bad Fallingbostel: In Kellerräume eingestiegen; Erhorn: Dieb überrascht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.07.2020 Nr. 1

05.07 / Leichtkraftrad entwendet

Munster: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende von einem Grundstück am Meisenweg ein orange-graues Leichtkraftrad der Marke Yamaha. Das Zweirad wurde am Sonntag von spielenden Kindern in einem Waldstück unweit des Tatorts wieder aufgefunden.

05.07 / In Kellerräume eingestiegen

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Sonntag öffneten Unbekannte die Kellerfenster mehrere Kellerabteile und Waschräume eines Mehrfamilienhauses an der Heidmarkstraße. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

05.07 / Dieb überrascht

Erhorn: Ein vermeintlicher Dieb wurde am Sonntagnachmittag, gegen 14.00 Uhr in einem vorher verschlossenen Pkw auf einem Grundstück am Weideweg überrascht. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet. Täterbeschreibung: männlich, etwa 190 cm groß, circa 25 Jahre alt, schlank, osteuropäische Erscheinung, trug dunkle Daunenjacke und dunkle Jeans. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell