Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bedrohung mit Messer - Festnahme

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.07.2020 Nr. 1

09.07 / Bedrohung mit Messer - Festnahme

Walsrode: Am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr kam es in einem Haus an der Verdener Straße in Walsrode aufgrund einer Bedrohungslage zu einem Polizeieinsatz. Ein 34jähriger Bewohner hatte seine Eltern mit einem Messer bedroht. Eines der Opfer konnte fliehen und informierte die Polizei. Das zweite Opfer konnte gegen 11.20 Uhr das Haus verlassen. Der mutmaßliche Täter wurde von Spezialkräften überwältigt und festgenommen. Zur Motivlage gibt es noch keine Erkenntnisse. Während der Maßnahmen der Polizei wurde die Verdener Straße zwischen der Von-Stoltzenberg-Straße und der Ostmarkstraße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell