POL-HK: Bispingen: Diebe nutzen Gelegenheit; Bad Fallingbostel: Einstieg in Restaurant; Bad Fallingbostel: Pkw-Brand; Bad Fallingbostel: Lkw um zehn Tonnen überladen

09.07 / Diebe nutzen Gelegenheit

Bispingen: Aus einem unverschlossenen Pkw, der am Donnerstag auf dem Parkstreifen vor McDonalds am Horstfeldweg abgestellt war, entwendeten Unbekannte in einem Zeitfenster von fünf Minuten einen Rucksack, eine Fototasche und ein Handy. Tatzeit: zwischen 14.10 und 14.15 Uhr. Schadenshöhe: 1.000 Euro.

09.07 / Einstieg in Restaurant

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster eines Restaurants an der Soltauer Straße auf, stiegen ein und entwendeten ein Portmonee mit rund 110 Euro Bargeld.

10.07 / Pkw-Brand

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Freitag, gegen 03.25 Uhr kam es am Lindenweg in Bad Fallingbostel zu einem Brand eines Pkw. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

10.07 / Lkw um zehn Tonnen überladen

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag, gegen 10.10 Uhr auf der Düshorner Straße einen Lkw mit Anhänger, der mit Kies/Sand beladen war. Das Fahrzeug war um rund 25 Prozent überladen - Das heißt, um etwa zehn Tonnen. Den 35jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 bis 600 Euro, da die Beamten von vorsätzlichem Handeln beim Beladen des Fahrzeugs ausgehen.

10.07 / Einbrecher lassen Tasche zurück - Die Polizei fragt: Wer kennt diese Tasche?

Bomlitz: In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte in ein Geschäft an der August-Wolff-Straße einzubrechen. Der Einbruch misslang - die Täter gelangten nicht in das Objekt. Am Tatort ließen sie eine schwarze Reisetasche mit Rollen der Marke F.N.Y zurück. Wer Hinweise zu dieser Tasche geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Bomlitz unter 05161/949630.

