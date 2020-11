Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Fußgänger verletzt

LippetalLippetal (ots)

Auf der Dolberger Straße, nahe der Autobahnauffahrt, hat am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, ein 49-jähriger Mann aus Hamm mit dem Außenspiegel seines Autos einen Fußgänger getroffen. Er war in Fahrtrichtung Hamm unterwegs gewesen. Der 49-jährige Fußgänger, der komplett schwarz gekleidet war, verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 600 Euro geschätzt. (wo)

