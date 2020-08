Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zeugen zu Unfallflucht gesucht!

Ulm (ots)

Das Polizeirevier Giengen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, der in der Herbrechtinger Mühlstraße gegen einen schwarzen Skoda Fabia gefahren ist. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 20, den Tatzeitraum konnte die Halterin des Skoda auf die Tage zwischen dem 12.08. bis 14.08.2020 eingrenzen. An dem beschädigten Skoda konnten rote Fremdlackantragungen festgestellt werden. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Giengen, Tel. 07322 96530, in Verbindung zu setzen.

