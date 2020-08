Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag gegen 21:00 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L260 gerufen. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Laupheim zu Folge fuhr ein 41 Jahre alter Mann mit einem BMW von Illerrieden in Richtung Illerkirchberg. Nach dem Ortsende überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve zwei vorausfahrende Autos. Aus der Gegenrichtung kam ihm eine 21 Jahre alte Fordfahrerin entgegen. Im Bereich des Kurvenausgangs kollidierten beide Fahrzeuge. Die 21-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 41 Jahre alte Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision zu Fuß von der Unfallstelle. Da auch bei ihm Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, begaben sich umgehend mehrere Streifenwagenbesatzungen und Angehörige der Feuerwehr auf die Suche nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber wurde hierzu angefordert, da sich im Bereich der Unfallstelle schlecht einsehbare Maisfelder befanden. Kurz darauf konnte der 41 Jahre alte Mann dann im Ortsgebiet von Illerrieden angetroffen werden. Er war verletzt und der Grund für seine Flucht schnell klar. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Test ergab einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeitsgrenze. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde sein Führerschein noch vor Ort von der Polizei beschlagnahmt. Auch er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Neben der Polizei mit mehreren Streifenwagen waren die Feuerwehren aus Illerrieden und Dietenheim, sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz. Beide Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

