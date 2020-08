POL-UL: (GP) Göppingen - Raubstraftat in der Göppinger Innenstadt wird am frühen Samstagmorgen schnell geklärt

Polizeipräsidium Ulm

Am frühen Samstagmorgen wurde kurz nach Mitternacht ein 22-Jähriger Mann in der Göppinger Innenstadt Opfer einer Raubstraftat. Der Mann war in der Nähe der Mörikeanlage unterwegs, als er von einem 26-Jährigen angegriffen und seines Handys und einem geringen Bargeldbetrag beraubt wurde. Der Täter konnte kurze Zeit später aufgrund der detailierten Beschreibung durch Polizeibeamte in der Mörikeanlage angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Räuber hatte das Handy des Bestohlenen noch dabei, das Bargeld hatte er bereits anderweitig ausgegeben. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Göppingen geführt.

