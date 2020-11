Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Feuerwehreinsatz wegen brennendem Mülleimer

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, 18.11.2020, am Rheinuferweg in WT-Waldshut. Gegen 17:00 Uhr war dort ein brennender Mülleimer entdeckt worden. Das Feuer war schnell gelöscht. Es entstand kein Sachschaden. Anhaltspunkte, was den Brand auslöste, ergaben sich nicht.

