Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bedroht und Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und einem anschließenden Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kam es am Sonntagabend, ausgehend in der Lochfeldstraße. Gegen 21 Uhr soll dort ein 31 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann aus noch nicht geklärten Gründen mit einem langen Küchenmesser in Richtung eines 21-jährigen Mannes gestochen haben. Dabei konnte dieser jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Auch einem 23-Jährigen, der aus einem Haus kam, soll er ähnlich entgegengetreten sein. Auch er blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der anschließenden Fahndung durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt, konnte eine Streifenbesatzung den Tatverdächtigen in der Industriestraße antreffen. Als er den Polizisten mit dem Messer in bedrohlicher Weise entgegentrat, konnten diese ihn jedoch überwältigen. Gegen seine anschließende vorläufige Festnahme setzte sich der Tatverdächtige heftig zu Wehr. Mit Beleidigungen, Bedrohungen und Trittversuchen gegen die Beamten versuchte er sich den Maßnahmen zu widersetzen. Schlussendlich musste der 31-Jährige den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Ihm steht nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren ins Haus.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell