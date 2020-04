Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt unter Drogen stehende Autofahrerin - Ratingen - 2004050

Mettmann (ots)

Am Dienstag (07. April 2020) konnte die Polizei in Ratingen eine unter Drogen stehende Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen. Sie hatte zuvor einen geparkten Pkw beschädigt.

Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 36 Jahre alte Düsseldorferin die Beethovenstraße. Dabei beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie die Düsseldorferin mit ihrem Wagen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw beschädigte. Sowohl die Zeugin als auch die 36-jährige Unfallverursacherin begaben sich zur Unfallstelle und alarmierten die Polizei. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten zeigte die 36-Jährige starke körperliche Verhaltensauffälligkeiten. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Urinvortest verlief dann positiv auf THC und Kokain. Die Düsseldorferin gab zu, in der Vergangenheit Cannabis und Kokain konsumiert zu haben sowie am Tag des Unfalls zusätzlich noch diverse Medikamente.

Die Frau wurde anschließend mit zur Wache genommen, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

