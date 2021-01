Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Telefonbetrug: Falscher Computer-Spezialist betrügt Frau

Landkreis Verden (ots)

Thedinghausen. Eine 66 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Thedinghausen ist am vergangenen Wochenende Opfer einer Betrugsmasche geworden. Am Samstagvormittag klingelte das Telefon der Frau und es meldete sich ein Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Teilweise in englischer Sprache teilte der Unbekannte mit, dass der Computer der Frau von Viren befallen sei und dass er helfen könne. Dem Anrufer gelang es im Laufe des Telefongesprächs, über eine spezielle Software Fernzugriff auf den PC der Dame zu erlangen. Erst nach dem Gespräch mit dem vermeintlichen Computer-Experten musste die Frau feststellen, dass es dem Anrufer gelungen war, unbemerkt einen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten abzubuchen, woraufhin sie Strafanzeige bei der Polizei Verden erstattete. Die Beamten warnen vor dieser mittlerweile alten Betrugsmasche, die aus Sicht der Täter jedoch durchaus noch vereinzelt zum Erfolg führt. Bei derartige Anrufen ist es wichtig, das Gespräch einfach abzubrechen und aufzulegen. Niemals darf man Fremden über eine Software Zugriff auf den eigenen PC gewähren. Bitte merken: Wenn sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unangekündigt telefonisch bei Ihnen meldet, handelt es sich um einen Betrugsversuch.

