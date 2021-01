Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: A1: Stau noch Kollisionen

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Wegen eines Verkehrsunfalls auf der A1 kam es am Montagvormittag zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Hansalinie und rund ums Bremer Kreuz. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Autobahnpolizei Langwedel wechselte kurz vor 10 Uhr ein Fahrer eines Transporters vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, woraufhin hier ein nachfolgender Autofahrer auf den Klein-Lkw auffuhr. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw auf den linken Fahrstreifen, wo es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Auto kam. Nach den zwei Kollisionen konnten, so der vorläufige Stand, alle Personen als unverletzt eingestuft werden. An den zwei Autos und dem Transporter entstand jedoch insgesamt ein beträchtlicher Sachschaden, alle drei Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach dem Unfall waren alle drei Fahrstreifen für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf der A1 gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Trotzdem entwickelte sich ein kilometerlanger Rückstau, der über das Bremer Kreuz hinweg zurückreichte. In den frühen Nachmittagsstunden wird die Fahrbahn wieder komplett freigegeben.

