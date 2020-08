Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Dehringhausen: Schwere Rüttelplatte abtransportiert - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, Freitag, 31.07.2020, 16:00 Uhr bis Montag, 03.08.2020, 08:00 Uhr, wurde vom Baustellengelände an der Landesstraße 3083, zwischen Freienhagen und Dehringhausen, kurz vor der Ortschaft Dehringhausen, eine 500 kg schwere Rüttelplatte der Firma Wacker entwendet. Es kann angenommen werden, dass der oder die Täter einen Anhänger oder einen Lieferwagen zum Abtransport der Maschine verwendet haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

