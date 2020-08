Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Montag den 03.08.2020, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:40 Uhr, wurde die Hauswand der Sporthalle in der Kasseler Straße mit weißer Farbe besprüht. Der oder die unbekannten Täter sprühten links neben dem Haupteingang den Schriftzug "WEAK1" auf und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

