Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Kleintransporter

Erkelenz (ots)

Indem sie eine Scheibe einschlugen verschafften sich Unbekannte zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr am Freitag (8. November) Zutritt in den Innenraum eines Kleintransporters, der an der Straße Am Schneller stand. Sie stahlen aus dem Fahrzeug einen Freischneider, eine Heckenschere und einen Rückenbläser.

