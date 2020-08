Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf (Eder)-Battenfeld - 14-jähriges Mädchen belästigt, Zeugin gesucht

Korbach (ots)

Am Freitag (31. Juli) erstattete die Mutter einer 14-Jährigen Anzeige bei der Polizei in Frankenberg. Ihre Tochter sei von einem Mann belästigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen.

Die 14-Jährige war am Sonntag (26. Juli) mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Rennertehausen und Battenfeld unterwegs. Sie hielt an einer Bank an, um eine kurze Pause zu machen. Dabei wurde sie von einem Mann angesprochen. Er kam ihr dabei sehr nahe und deutete an, dass er wiederkommen würde, wenn eine in der Nähe befindliche Frau weg sei. Das Mädchen erzählte daraufhin sofort der Frau von der Belästigung durch den Mann. Dieser hatte sich zwischenzeitlich mit seinem Fahrrad entfernt. Die Polizeistation Frankenberg ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und bittet um Hinweise zu dem Verdächtigen. Die von dem Mädchen angesprochene Frau wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenberg, Tel. 06451/72030, zu melden. Es soll sich um eine ältere Frau mit einem kleinen weißen Hund handeln.

Der verdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben

etwa 35 Jahre alt

groß und schlank

fast eine Glatze, hinten wenige grau/weiße Haare

trug eine Brille mit runden großen Gläser und grauem Gestell

bekleidet mit grauem T-Shirt und Jeanshose

fuhr weißes Mountainbike mit Teilen in rot und schwarzer Aufschrift

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

