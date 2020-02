Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Nachtrag - Langenenslingen - Körperverletzungen beim Nachtumzug

Aggressive Betrunkene schlagen zu

Zeugen zu Sachbeschädigungen gesucht

Ulm (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag ereigneten sich beim Nachtumzug kurz nach Mitternacht Vorfälle, die für zwei Männer strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen:

Gegen 00:15 gerieten zwei Festbesucher im Freien in Streit. Ein alkoholisierter 23-jähriger Besucher schlug aus noch unbekanntem Grund unvermittelt einen 24-jährigen Gast ins Gesicht. Der Angegriffene erlitt eine Verletzung über einem Auge, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Gegen den Angreifer wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Fast zwei Stunden lang beschäftigte ein weiterer betrunkener Mann Security und Polizei. Gegen 00:30 Uhr pöbelte der 21-jährige in einem Zelt andere Gäste an. Da er Ermahnungen ignorierte wurde er von der Security aus dem Zelt verwiesen. Draußen geriet er mit einem anderen Mann in Streit. Diesem schlug er ins Gesicht. Die Security schritt abermals ein und trennte die Kontrahenten. Als der immer aggressiver werdende Mann nun in ein anderes Zelt wollte, wurde dies verhindert. Nun griff der junge Mann das Securitypersonal an und schlug nach ihnen. Sie konnten den Angriff abwehren, den Mann auf dem Boden fixieren und der Polizei übergeben. Wegen seiner Aggressivität musste er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Da der Mann auf dem Polizeirevier nun auch noch die Beamten beleidigte, sieht er mehreren Anzeigen entgegen.

Im Laufe der Nacht kam es in Langenenslingen an verschiedenen Stellen zu Sachbeschädigungen. Am Kindergarten in der Egelseestraße wurde mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Jugendliche sollen sich dort aufgehalten haben, als gegen 00:30 Uhr Scheibenklirren zu hören war. An einem Privathaus in der Straße "Bei der Schule" wurde ein Gartentor beschädigt. In einem Hof im Krauchenweg wurden an zwei Pkw der Marke Ford jeweils ein Außenspiegel komplett abgetreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Riedlingen (07371/9380) in Verbindung zu setzen.

++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0333956)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell