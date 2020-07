Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vollbrand einer Hütte auf dem Campingplatz Wiedhof in Waldbreitbach

Waldbreitbach (ots)

Am Montag, 01:57 Uhr, erhielt die PI Straßenhaus über die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem Vollbrand einer Hütte auf dem Campingplatz Wiedhof in Waldbreitbach. Die brennende Hütte befindet sich unmittelbar in der Nähe des Informationsgebäudes am Eingang des Platzes. Durch die FFW der VG Rengsdorf - Waldbreitbach konnte durch schnelle Kräftezufuhr ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Bewohner des Campingplatzes wurden kurzfristig evakuiert, in dem brennenden Objekt befanden sich keine Personen. Die Hütte ist bis auf wenige Überreste komplett abgebrannt. Neben dieser kam es zu leichten Beschädigungen auf angrenzenden Grundstücken. An einer hinter dem Brandort gelegenen Hütte berstete ein Fenster. Zudem kam es durch die starke Rußentwicklung zu Schäden an einem Carport, einer Hecke, sowie einem Trampolin. Der Schaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich zwischen 20.000-30.000EUR bewegen. Die Brandursache ist bisher unklar. Zu Personenschäden kam es nicht.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

