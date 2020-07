Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein vom 10.07.-12.07.2020

Linz am Rhein (ots)

1. Dreiste Abzocke - "Schädlingsbekämpfer"

Dreiste Abzocker boten in betrügerischer Absicht ihre Dienste einer Anwohnerin aus Vettelschoß an, indem sie vorgaben einen Baum wegen Schädlingen zu behandeln. Anschließend verlangten sie über 1000 EUR in bar. Die Geschädigte Anwohnerin aus Vettelschoß erstattete Anzeige auf der Polizeidienststelle in Linz, nachdem sie zuvor über das Internet eine Firma beauftragte, die eigentlich ihren Baum aufgrund von Eichenprozessionsspinnern behandeln sollte. Nach einem ziemlich unseriösen Auftritt und ungenügender Arbeit am besagten Baum verlangten sie über 1000 EUR in bar, welche die Anzeigenerstatterin auch gutgläubig zahlte. Als die Geschädigte 2 Tage später nochmal versuchte die "Firma" zu kontaktieren, fiel ihr im Internet auf, dass diese bereits ihren Namen und Firmenanschrift gewechselt hatte. Der Baum ist nach wie vor von Schädlingen befallen.

Hinweise der Polizei:

- seien Sie skeptisch, sofern ihnen an der Haustüre Arbeiten am und rund ums Haus angeboten werden. - achten Sie darauf, ob die sog. Arbeiter in einem seriösen Firmenfahrzeug vorfahren. - erkundigen Sie sich bereits vorab über einen möglichen Internetauftritt (Firmenanschrift, Erreichbarkeit, Impressum etc.) - vereinbaren Sie bereits vor den Arbeiten einen angemessenen Preis. - im Zweifel verständigen Sie die Polizei

2. Fahrraddiebstahl - Rheinufer Unkel Am späten Samstagabend wurden am Rheinufer in Unkel zwei Mountainbikes gestohlen. Die Anzeigenerstatter hielten sich Samstagabend, gegen 23:00 Uhr am besagten Rheinufer auf und verschlossen ihre Fahrräder zuvor an einer Parkbank. Als sie später zu der Parkbank zurückkehrten, waren die Mountainbikes weg, die Kettenschlösser durchtrennt.

Die Polizei Linz bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell