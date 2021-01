Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Mehrere Verstöße

Iffezheim (ots)

Eine Frau trat am Donnerstag des Öfteren polizeilich in Erscheinung. Ein aufmerksamer Zeuge gab den Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen 19 Uhr den Hinweis, dass die Mittdreißigerin auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Gebrüder-Grimm-Straße illegal ihren Abfall entsorgen würde. Hierbei hat sie laut Zeugenaussage das Auto eines 60-jährigen Mannes beschädigt und ist daraufhin geflüchtet. Beim Eintreffen der Ordnungshüter konnte ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro festgestellt werden und der Frau zugeordnet werden. Auf diese Strafanzeige folgten kurz vor 2 Uhr mehrere Anrufe von Bewohnern der Hauptstraße/Tullastraße, welche sich über eine lautstark herumschreiende und auf Mülltonnen trommelnde Frau beschwerten. Hierbei handelte es sich um Mittdreißigerin die von den eingesetzten Uniformträgern, teilweise unbekleidet auf der Straße sitzend festgestellt wurde. Ihr nächtliches Tun nahm mit der Erklärung des Gewahrsams ein Ende. Anschließend verbrachte die Mittdreißigerin den Rest der Nacht in polizeilicher Obhut. Ob es durch das Handeln der Frau zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen ist, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bewohner der Hauptstraße und der Tullastraße werden gebeten sich bei festgestellten Sachbeschädigungen, die sich auf die Frau zurückführen lassen, beim Polizeiposten Iffezheim unter der Telefonnummer: 07229 2273 zu melden. /jt

