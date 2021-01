Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ausgesperrt

Bühl (ots)

Als eine 27-jährige Frau am Donnerstagmorgen von Ihrer Nachtschicht nach Hause kam, musste sie feststellen, dass sie Ihren Haustürschlüssel in der Wohnung vergessen hatte. Daher hat Sie gegen 7:00 Uhr versucht, vom Balkon aus an ein Fenster zu klopfen, um Ihren schlafenden Lebensgefährten auf die Situation aufmerksam zu machen. Mehrere Anwohner hatten zuvor den Notruf gewählt, um eine Lärmbelästigung zu melden. Als die Polizeibeamten bei der Wohnung ankamen, konnte der Lebensgefährte mit deren Hilfe aus dem Tiefschlaf geweckt werden, so dass die junge Frau zurück in Ihre Wohnung konnte. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell