Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- Auseinandersetzung eskaliert

Baden-Baden (ots)

Eine Auseinandersetzung endete am Donnerstagmittag in der Straße "Im Rollfeld" mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine verbale Streitigkeit eskaliert sein. Dabei soll ein 25-Jähriger einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zu weiteren Untersuchungen wurde der dadurch leicht verletze 26-Jährige in ein örtliches Klinikum gebracht. Beide Unruhestifter erwartet nun eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung. /kw

