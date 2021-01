Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- Unruhestifter

Baden-Baden (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstagmittag einen offenbar betrunkenen Herrn, der scheinbar in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Waldseestraße urinieren würde. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden überprüften den Vorfall. Vor Ort konnte der Mann angetroffen werden. Immer wieder zeigte sich der 41-jährige Krawallmacher uneinsichtig und gewalttätig gegenüber den Ordnungshütern. Die Polizeibeamten verwiesen ihn deshalb deeskalierend des Ortes. Diesem Verweis kam der 41-Jährige aber nicht nach. Weiter ging er die Beamten verbal und physisch an. Daraufhin nahmen Ordnungshüter den Unruhestifter in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /kw

