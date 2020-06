Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden Bronzestatur vom Friedhof und entwenden u.a. von einer Kirchengemeinde Bargeld

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Grabstätte aus der Straße Zum Ehrenfriedhof eine hochwertige Statur aus Bronze und beschädigten einen Engel. Aufgefallen war die Tat am Montag, 08.06.2020 und wurde dann bei der Polizei angezeigt. In der Preußenstraße gelangten Unbekannte am Mittwoch, 10.06.2020, in der Zeit von 12:45 - 16:45 Uhr über eine nicht verschlossene Zugangstür zum Objekt der Kirchengemeinde und der Kindertagesstätte und entwendeten eine geringe Menge Münzgeld. In beiden Fällen bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

