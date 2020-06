Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall am Wilhelmshavener Kreuz - 41-Jährige leicht verletzt

Schortens (ots)

Zwei Pkw befuhren am Donnerstagmittag, 11.06.2020, um 12.10 Uhr den Verzögerungsstreifen der A 29, um auf die B 210 in Richtung Jever zu fahren. Die 84-jährige Fahrzeugführerin bemerkte das Abbremsen der vorausfahrenden 41-jährigen Fahrzeugführerin erst spät, sodass es zu in der Folge einem Auffahrunfall kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 41-jährige Wangerländerin leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

