POL-WHV: Untersuchungshaft für einen 34-jährigen Wilhelmshavener - Polizeieinsatz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zur Bekämpfung der bandenmäßigen Eigentumskriminalität

Wilhelmshaven, Zetel und Sande

Zur Bekämpfung der bandenmäßigen Eigentumskriminalität durchsuchten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit Unterstützung der Diensthundeführerstaffel der Polizeidirektion Oldenburg am Donnerstag, 11.06.2020, acht Objekte. Bei den Objekten handelte es sich um zwei in Sande bzw. Zetel befindliche Werkstätten, sowie um sechs Privathäuser/-wohnungen. Davon befanden sich drei im Stadtgebiet Wilhelmshaven und drei in der Gemeinde Zetel. Die Durchsuchungskräfte konnten zahlreiche verfahrensrelevante Gegenstände und Wertgegenstände wie Bargeld und einen Pkw beschlagnahmen sowie weitere Erkenntnisse zu den Tatvorwürfen erlangen. Den Durchsuchungsmaßnahmen vorausgegangen waren über eine längere Zeit andauernde Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls. Ein 34-Jähriger aus Wilhelmshaven ist dringend verdächtig, Ende Oktober 2019 und Anfang Februar 2020 gemeinschaftlich handelnd in Geschäftsräume in Jever und Zetel eingebrochen zu sein. Dem 34-Jährigen wird gewerbsmäßiges Handeln vorgeworfen, da er sich mit den Taten eine Einnahmequelle verschafft haben soll. Bei dem am 27.10.2019 in der Neuen Straße, Jever, verübten Einbruch wurden diverse Bekleidungsgegenstände und ein tragbarer Tresor entwendet, es entstand ein Schaden von über 11.000 EURO. Bei dem in der Nacht zum 08.02.2020 in der Wehdestraße in Zetel verübten Einbruch in einen Getränkehandel wurden diverse Tabakwaren, Spirituosen, Schokoriegel und ein Tresor entwendet. Dort entstand ein Schaden von über 14.000 EURO. Dem 34-Jährigen wird u.a. vorgeworfen, diese Taten gemeinschaftlich mit anderen Personen begangen zu haben. Bei den intensiv geführten Ermittlungen gerieten weitere Personen in den Fokus der Ermittler, so dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchungen der acht Objekte beantragte. Die durch das Amtsgericht Oldenburg daraufhin erlassenen Beschlüsse wurden am Donnerstag umgesetzt. Bei den aufgefundenen und beschlagnahmten Beweismitteln handelt es sich u.a. um eine Vielzahl von Werkzeugen und Arbeitsmaschinen sowie Autoteilen (2 FOTOS). Die Auswertung und Zuordnung dieser Gegenstände dauert an. Aus Gründen der Vermögensabschöpfung wurde neben dem Pkw ein Bargeldbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe beschlagnahmt. Gegen den 34-jährigen Hauptverdächtigen ist zuvor ein Haftbefehl erwirkt worden. Nachdem die Einsatzkräfte den Wilhelmshavener im Bereich Zetel in seinem Pkw festgestellt haben, konnte er angehalten und widerstandslos festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde im Anschluss einem Haftrichter in Oldenburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg verkündete dieser die Untersuchungshaft, so dass der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden ist. Die Beamtinnen und Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ermitteln in diesem Zusammenhang hinsichtlich weiterer diverser Einbruchs- und sonstiger Straftaten wie Urkundenfälschung oder Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Altersstruktur der weiteren mutmaßlichen Mittäter, die im Verdacht stehen, Teil dieser Bande zu sein, liegt zwischen 17 - 40 Jahren.

