Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven mit den Folgen von zwei verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmittag, 11.06.2020, befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Kleinbus den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Posener Straße. Dabei übersah er einen vierjährigen Jungen. Es kam zum Zusammenstoß durch den der Junge leicht verletzt wurde. Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 44-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16:30 Uhr die Peterstraße in Richtung stadtauswärts. Sie bemerkte einen Pkw VW, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten Fahrspur stand, so dass die 44-Jährige auf der linken Fahrspur an dem Pkw vorbeifuhr, um dann zurück auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Plötzlich kam aus der Pommerschen Straße ein Daimler, den ein 62-Jähriger führte, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die VW-Fahrerin verletzt wurde.

