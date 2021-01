Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Auseinandersetzung eskaliert, Zeugen gesucht

Renchen (ots)

Eine schwer verletzte Person war das Resultat einer Streitigkeit am Donnerstagmittag im Bereich der Hauptstraße. Zwei sich offenbar bekannte Streithähne begegneten sich gegen 16 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der bislang unbekannte Täter auf den 38-jährigen Kontrahenten ein und verletzte ihn dadurch schwer. Zur weiteren Behandlung seiner Blessuren wurde der 38-Jährige daher in ein örtliches Klinikum gebracht. Der bisher unbekannte Täter flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen. /kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell