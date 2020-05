Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Belästigung festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (14.05.2020) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, einer 17-jährigen Frau in den Schritt zu greifen. Außerdem soll er die 17-Jährige sowie ihren 26 Jahre alten Begleiter beleidigt haben. Passanten machten Beamte der Bundespolizei auf die Situation in der Königstraße aufmerksam, woraufhin sie den 19-Jährigen festnahmen und im weiteren Verlauf an die Beamten der Landespolizei übergaben. Der Tatverdächtige wehrte sich massiv gegen die Gewahrsamnahme. Er beleidigte die Polizisten, trat nach ihnen und biss einem Beamten in den Finger. Der 19-jährige Gambier wird im Laufe des Freitags (15.05.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

