Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200915.5 Krempe: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Krempe (ots)

Bereits am vergangenen Freitag hat ein Dieb in Krempe eine offenstehende Eingangstür als Gelegenheit genutzt, die Hausbewohner zu bestehlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr hielten sich die Bewohner eines Hauses in der Neuenbrooker Straße außerhalb des Gebäudes auf ihrem Grundstück auf. Während dieser Zeit ließen sie ihre Eingangstür einen Spalt weit offen, um ihren Katzen das Ein- und Ausgehen zu ermöglichen. Doch nicht nur die Tiere nutzten den freien Einlass, sondern auch ein Unbekannter, der dem Ehepaar ein Portemonnaie und eine Golduhr völlig unbemerkt entwendete. Die Geldbörse erhielten die Senioren am Abend durch eine Finderin zurück, allerdings fehlte das zuvor enthaltene Bargeld. Fundort war der Kremper Bahnhof.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Neuenbrooker Straße oder später am Bahnhof beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Krempe unter der Telefonnummer 04824 / 8719400 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

