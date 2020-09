Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200914.13 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Itzehoe (ots)

Am Sonntagvormittag hat die Polizei in Itzehoe einen Fahrzeugführer überprüft, der alkoholisiert am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 09.35 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Straße Draisine den Fahrer eines Opels zu kontrollieren. Im Rahmen dessen nahmen die Einsatzkräfte bei dem 50-Jährigen Atemalkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durch den aus dem Kreis Steinburg Stammenden absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,1 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes vorläufig sicher. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

