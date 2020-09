Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200914.9 Sarlhusen: Trunkenbold schläft am Steuer ein

Sarlhusen (ots)

Sonntagfrüh hat sich eine Trunkenheitsfahrt in Sarlhusen ereignet. Der volltrunkene Fahrzeugführer musste von den Beamten im Fahrzeug geweckt werden. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Um 00:46 Uhr hielt die Polizei den Hinweis auf einen verdächtig parkenden Pkw mit laufendem Motor. Der Wagen stehe in der Straße Hörn in Sarlhusen. Im Fahrzeug befinde sich eine schlafende Person. Als die Streife eintraf, stellte sie den volltrunkenen 20-jährigen aus Emkendorf fest. Nachdem die Beamten den Mann geweckt hatten, gab er an, dass er auf dem Rückweg von einer Party sei. In Sarlhusen habe ihn die Müdigkeit übermannt und er habe die Fahrt kurz unterbrochen. Während der Ausführungen lallte der Herr und die Einsatzkräfte stellten Atemalkohol beim Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. Aufgrund dessen ordnete die Streife die Entnahme einer Blutprobe an.

Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Jochen Zimmermann

